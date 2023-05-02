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Римкин Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Римкин
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
15 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
18575. РИМКИН, ИВАН ИВАНОВИЧ, 23 л. Гр. г. Рославля; — Н. С. Пресненск. р. Новинск. отд. г. Москвы. Кргжа, лиш. св. 6 м. Исп. 15 июня 920. | 914 94753 169 М. | 910 10955 169 М. | 910 106844 169 М.

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