Босых Степан Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Босых
- Имя
- Степан
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130283. БОСЫХЪ, СТЕПАНЪ СТЕПАНОВЪ. К. Ефремов. у., Замарайск. в., с. Туртени, 45 л.; — У. Чл. О. С. по Ефремов. у. 4 Мая 909, 170¹ и 3 п. 171 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Окт. 909.
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