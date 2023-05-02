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Бутенко Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бутенко
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
933. Бутенко Александр Васильевич, 25 л., Нем. Повол. АССР, г. Покровска. Н. С. 20 уч. Нем. Повол. АССР. Ст. 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 18/ХІІ—26.

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