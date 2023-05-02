Сидоров-Догаев Александр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сидоров-Догаев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 311
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10661. СИДОРОВ-ДОГАЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 42 л., Верхне-Удинск. аймака. Главсуд Бурято-Мопгольск. АССР. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 5 л. 4 м. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 13/1Х—24.
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