Хлобуков Петр Платонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хлобуков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Платонов
- Дата исполнения приговора
- 10 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 320
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46402. ХЛОБУКОВЪ, ПЕТРЪ ПЛАТОновъ (онъ же Клобуковъ). Лит. ос. пр. изъ к. Зубцов. у., Пачуринск. в., въ д. Хоркиной, 30 л.; — Тверск. О. С., 2 ч. 1655 и 1 ч. 1659¹ У., арест. отд. 2½ г. Исп. 10 Марта 907. | 903 52862 1655 У. | 93 35317 169 М. | 900 111982 1647 У., по совок. съ приг., напеч. въ 98 г. № 100986. | 96 63736 1655 У. | 92 60392 169 М. | 96 38884 1655 У.
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