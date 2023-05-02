Тихонов Петр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тихонов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 404
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139976. ТИХОНОВЪ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ. К. Казан. у., Собакинск. в., с. Высокой-Горы, 22 л.; — Казан. О. С. 19 Сент. 909, 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 28 Окт. 909.
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