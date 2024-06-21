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Фадеев Федор Устинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фадеев
Имя
Федор
Отчество
Устинов
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
Источник
Скан
Оригинальная запись
140388. ФАДѢЕВЪ, ФЕДОРЪ УСТИНОВЪ. К. Малоярославецк. у., Недѣлинск. в., с. Порѣчья, 20 л.; — Москов. Ст. М. С. Маріинск. уч. 10 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 23, счит. ср. съ 10 Окт. 909. | 909 32589 169 М.

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