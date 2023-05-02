Дербенев Меркурий Гордеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дербенев
- Имя
- Меркурий
- Отчество
- Гордеевич
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2626. ДЕРБЕНЕВ МЕРКУРИЙ ГОРДЕЕВИЧ, 37 л., Яранск. у., Пачинск. в., д. Б.-Пачей. Н. С. 4 уч. Яранск. у. Ст. 1 ч. 149, лиш. св. г. П. в. з. с. 29/Х - 23.
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