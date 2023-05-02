Симонов Василий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Симонов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 312
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10702. СИМОНОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 25 л., Лысковск. у., Прудищенск. в., с. Ивановского. В. Т. Московск. окр. при 17 стр. див. Ст. ст. 114, 116, 16, 205 п. «б», лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 1/ХІ—24.
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