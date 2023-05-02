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Симонов Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Симонов
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
01 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 312
Источник
Скан
Оригинальная запись
10702. СИМОНОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 25 л., Лысковск. у., Прудищенск. в., с. Ивановского. В. Т. Московск. окр. при 17 стр. див. Ст. ст. 114, 116, 16, 205 п. «б», лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 1/ХІ—24.

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