Жаренов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖаренов Михаил Васильевич

Жаренов Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жаренов
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
4573. ЖАРЕНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 27 л., Угличск. у., Васильевск. в., д. Ивановской. Н. С. 5 уч. Угличск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 13 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.