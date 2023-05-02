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Хованский Кузьма Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хованский
Имя
Кузьма
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
23 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 323
Источник
Скан
Оригинальная запись
11203. ХОВАНСКИЙ КУЗЬМА СТЕПАНОВИЧ, 33 л., Лодейнопольск. у., Остречинск. в, д. Пустоши. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. "б", 197, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 23/ѴІ—26.

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