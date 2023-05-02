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Скарлыгин Николай Артемьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скарлыгин
Имя
Николай
Отчество
Артемьевич
Дата исполнения приговора
26 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 321
Источник
Скан
Оригинальная запись
11867. Скарлыгин Николай Артемьевич, 16 л., Башкирск. АССР, Уфимск. к., Еранск. в. и с. Сибирск. Крайсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 2 г. 2 м. П. в. з. с. 26 авг. 926.

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