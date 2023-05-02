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Лапшин Павел Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лапшин
Имя
Павел
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
25863. ЛАПШИН, ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, 33 л. Гр. Уржумск. у., Биляморск. в.; — Р. Т. г. Вятки. Дезерт., лиш. св. 10 л., с зач. 1 м. пр. з. Исп. 2 окт. 920.

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