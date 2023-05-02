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Ахтукова Анна Ильинична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахтукова
Имя
Анна
Отчество
Ильинична
Дата исполнения приговора
11 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
378. АХТУКОВА, АННА ИЛЬИНИЧНА, 32 л. Гр. Вытегорск. у., Ладвозерск. в., д. Катецкой; — Н. С. 3 уч. Вытегорск. у., Детоубийство, лиш. св. 6 м. Исп. 11 авг. 919.

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