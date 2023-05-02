Керов Ефим Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Керов
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 11 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34496. КЕРОВЪ, ЕФИМЪ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Суздальск. у., Тумск. в., с. Богдановскаго, 34 л.; — Владимір. О. С., 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 4972, арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 11 Дек. 907. | 906 87507 1651 У. | 906 3330 170 М. | 904 87634 170 М. | 900 18815 170 М. | 99 54138 169 М.
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