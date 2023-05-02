Воинский Иосиф Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воинский
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 27 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1114. Воинский Иосиф Петрович, 32 л., Двинск. у. В. Т. Сев.-Кавказск. окр. Ст. 8 11. В. П. лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 27/ІІІ—26. Наст. приг. поглощен приг. от 4/ІІІ—26.
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