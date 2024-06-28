Быков Петр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Быков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45538. БЫКОВЪ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ. К. Боровск. у., Рощинск. в., д. Митяева, 18 л.; — Москов. О. С., 134, 140 и 3 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 21 Марта 905.
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