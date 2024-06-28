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Быков Петр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Быков
Имя
Петр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
21 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
45538. БЫКОВЪ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ. К. Боровск. у., Рощинск. в., д. Митяева, 18 л.; — Москов. О. С., 134, 140 и 3 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 21 Марта 905.

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