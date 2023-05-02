Агабек-Оглы Балабен
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Агабек-Оглы
- Имя
- Балабен
- Дата исполнения приговора
- 23 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 179. Агабек-оглы Балабен, 50 л., Дагестанск. А. С. С. Р., Кюринск. окр., с. Орта. Н. С. Кюринск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 23 февраля 926.
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