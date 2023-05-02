Перегудов Иван Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерегудов Иван Матвеев

Перегудов Иван Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Перегудов
Имя
Иван
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
__ май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 316
Источник
Скан
Оригинальная запись
106354. ПЕРЕГУДОВЪ, ИВАНЪ МАТВѢЕВЪ. К. Весьегон. у., Хабицк. в., д. Локова. 19 л.; — СПБ. О. С., 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. Въ Маѣ 909. 907 84273 177 М. |906 44694 169 М. 906 72497 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close