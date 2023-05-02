Головко Гавриил Логинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловко Гавриил Логинов

Головко Гавриил Логинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Головко
Имя
Гавриил
Отчество
Логинов
Дата исполнения приговора
11 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
Источник
Скан
Оригинальная запись
46131. ГОЛОВКО, ГАВРІИЛЪ ЛОГИНОВЪ. К. Золотонош. у., в. и с. Еремѣевки, 11 л., рд. въ г. Бобринцѣ; — Г. С. г. Бобринца, Елисаветград. у., 11 и 169 М., отцу на исправл. Исп. 11 Іюня 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close