Головко Гавриил Логинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Головко
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Логинов
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46131. ГОЛОВКО, ГАВРІИЛЪ ЛОГИНОВЪ. К. Золотонош. у., в. и с. Еремѣевки, 11 л., рд. въ г. Бобринцѣ; — Г. С. г. Бобринца, Елисаветград. у., 11 и 169 М., отцу на исправл. Исп. 11 Іюня 905.
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