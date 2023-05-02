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Летуненко Тимофей Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Летуненко
Имя
Тимофей
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
27 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
8066. ЛЕТУНЕНКО ТИМОФЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 21 г., г. Феодосии. В. Т. Балтфл. и Крокрепост. Ст. 202 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 27 авг. 923.

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