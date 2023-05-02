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Рашевский Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рашевский
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8173. РАШЕВСКИЙ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 20 л., Кобелякск. у. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 169, лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 5 ноября 923.

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