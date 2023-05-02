Розанов Василий Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Розанов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 05 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 424
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 92153. РОЗАНОВЪ, ВАСИЛІЙ ДМИТРІевъ. К. Кологрив. у., Ефремовск. в. д. Слободы Ложкова, 20 л., рд. т. же у., Успенско-Нейск. в., въ д. Софоновѣ; — Костром. О. С., 14¹, 16 и 170¹ М., тюр. 1½ г. Исп. 5 Іюня 908. | 905 7502 225 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 Г. № 28552. | 903 100917 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.