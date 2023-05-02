Рябков Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябков Иван Павлович

Рябков Иван Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рябков
Имя
Иван
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
23 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 305
Источник
Скан
Оригинальная запись
11297. Рябков Иван Павлович, 27 л., г. Семипалатинска. Н. С. 1 уч. Семипалатинск. окр. Ст. 180, п. "в", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 23 янв. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.