Ульяшев Тимофей Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ульяшев
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 417
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140316. УЛЬЯШЕВЪ, ТИМОФЕЙ ОСИПОВЪ. К. Тарск. у., Сѣдельниковск. в., пос. Ивановскаго, 39 л., рд. Устьсысольск. у., Помазинск. в., въ д. Баделійской; — Тобольск. О. С. 24 Февр. 909, 4 п. 134, 135, 2 ч. 1484 и 2 ч. 1490 У., арест. отд. 2 г. Исп. 15 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.