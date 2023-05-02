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Хетев-Оглы Халил Хаджи-Осман

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хетев-Оглы
Имя
Халил
Отчество
Хаджи-Осман
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 434
Источник
Скан
Оригинальная запись
140787. ХЕТЕВЪ-ОГЛЫ, ХАЛИЛЪ ХАДЖИ-ОСМАНЪ. Турецко-подд., 26 л., рд. въ Турціи; — Херсон. О. С. 25 Сент. 909, 2 и 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1666 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 27 Окт. 909.

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