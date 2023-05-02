Ахматов Шайхитдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахматов
- Имя
- Шайхитдин
- Дата исполнения приговора
- 07 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129689. АХМАТОВЪ, ШАЙХИТДИНЪ. К. Сарапульск. у., в. и д. Агрызн. 40 л.; — Сарапульск. О. С. 11 Авг. 909, 149 и 1654¹ У., арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 7 Сент. 909. | 908 30753 169 М. | 903 75333 170 М.
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