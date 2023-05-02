Фролов Евстафий Евдокимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фролов
- Имя
- Евстафий
- Отчество
- Евдокимович
- Дата исполнения приговора
- 04 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 372
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12759 ФРОЛОВ ЕВСТАФИЙ ЕВДОКИМОВИЧ, 21 г., Екатеринославск. г., Шалоховск. в. и с. Н. С. 2 уч. Гомельск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г П. в. з. с. 4/І—24.
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