Сайбаталов Гариф Шарыпович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сайбаталов
- Имя
- Гариф
- Отчество
- Шарыпович
- Дата исполнения приговора
- 25 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 309
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11417. Сайбаталов Гариф Шарыпович, 27 л., б. Уфимск. г., г. Стерлитамака. Забайкальск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 2 г. 9 м. 21 д. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 25 янв. 926.
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