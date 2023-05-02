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Шашин Александр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шашин
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
27 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
8169. ШАШИН, АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 26 л. Гр. Грязовецк. у., Шуйск. в., д. Щенниковой; - Н. С. Тотемск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 27 авг. 919.

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