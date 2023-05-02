Дроздов Сергей Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дроздов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4100. ДРОЗДОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 36 л., Троцк. у., Губаницк. в., д. Клопицы. Н. С. 2 уч. Троцк. у. Ст. 99, лиш. св. 1 г. Исп. 7 ноября 923.
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