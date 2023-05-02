Лекомцева Дарья Сидоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лекомцева
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Сидоровна
- Дата исполнения приговора
- 09 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8026. ЛЕКОМЦЕВА ДАРЬЯ СИДОРОВНА, 37 л., Слободск. у., Осятицк. в., с. Верх.-Ильинского. Н. С. 1 уч. Глазовск. у. Ст. 180, пор. пр. 1 г. Срок исп. не указ., осужд. 9 мая 923.
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