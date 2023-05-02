Лекомцева Дарья Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛекомцева Дарья Сидоровна

Лекомцева Дарья Сидоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лекомцева
Имя
Дарья
Отчество
Сидоровна
Дата исполнения приговора
09 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
8026. ЛЕКОМЦЕВА ДАРЬЯ СИДОРОВНА, 37 л., Слободск. у., Осятицк. в., с. Верх.-Ильинского. Н. С. 1 уч. Глазовск. у. Ст. 180, пор. пр. 1 г. Срок исп. не указ., осужд. 9 мая 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.