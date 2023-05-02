Антонович Павел Кондратьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонович
- Имя
- Павел
- Отчество
- Кондратьев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129555. Антоновичъ, павелъ кондратьевъ. К. Новогрудск. у., Городейск. в., д. Сацкой-Липки, 21 г.; — Минск. О. С. 19 Сент. 909, 1 ч. 1465 У., тюр. 4 м. Исп. 20 Окт. 909.
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