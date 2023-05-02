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Краснов Терентий Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краснов
Имя
Терентий
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
29 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
6984. КРАСНОВ ТЕРЕНТИЙ СЕМЕНОВИЧ, 24 л., г. Краснодара, В. Т. Триб. Кавказск. окр., Ст. ст. 114, 180 п. «е», лиш. св. 1 г., Исп. 29 февр. 923.

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