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Костиков Сергей Лукьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костиков
Имя
Сергей
Отчество
Лукьянович
Дата исполнения приговора
20 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
6735. КОСТИКОВ СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВИЧ, 21 г., Почепск. у. и в., с. Витовки, Брянск. Губсуд, Ст. ст. 149 ч. 1, 184 ч. 1, 220, лиш. св. 3 г.. Исп. 20 дек. 923.

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