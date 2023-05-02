Костиков Сергей Лукьянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Костиков
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Лукьянович
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 192
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6735. КОСТИКОВ СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВИЧ, 21 г., Почепск. у. и в., с. Витовки, Брянск. Губсуд, Ст. ст. 149 ч. 1, 184 ч. 1, 220, лиш. св. 3 г.. Исп. 20 дек. 923.
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