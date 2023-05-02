Гашим-Оглы Сеид-Мир-Таввакулла Мир
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гашим-Оглы
- Имя
- Сеид-Мир-Таввакулла Мир
- Дата исполнения приговора
- 28 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48340. ГАШИМЪ-ОГЛЫ, СЕИДЪ-МИРЪ-Таввакулла Миръ, 21 г. К. Эриван. у., с. Кюллюдиса;—Эриван. О. С., 26 Окт. 910, 4 п. 1643 У., по сов. съ 2-мя приг, сего С. отъ 26 Окт. 910 г. (4 п. 1643 У., тюр. 1½ г. ) и (2 ч. 1455 У., арест. отд. 1 г. ), арест. отд. 4 г. Исп. 28 Янв. 911.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.