Леонов Геннадий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Леонов
- Имя
- Геннадий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8037. ЛЕОНОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ, 35 л., Московск. у., Дыхинск. в., с. Люберцы. Московск. Губсуд. Ст. 85, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 27 окт. 923.
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