Краюхин Гавриил Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Краюхин
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7017. КРАЮХИН ГАВРИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 22 л., Саратовск. у., Александровск. в., д. Березина-Речки, Саратовск. Губсуд, Ст. ст. 95, 180 п. «а», лиш. св. 9 м. 18 д. и пор. пр. 3 г., Исп. 4 мая 923.
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