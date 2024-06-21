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Чевелев Игнатий Мареев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чевелев
Имя
Игнатий
Отчество
Мареев
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 446
Источник
Скан
Оригинальная запись
141088. ЧЕВЕЛЕВЪ, ИГНАТІЙ МАРЕЕВЪ. К. Алексин. у., Алешинск. в., с. Рыдома, 58 л.; — З. Н. 4 уч. Алексинск. у. 6 Окт. 909, 154, 155 и 2 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 10 Окт. 909.

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