Зубов Петр Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зубов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46928. ЗУБОВЪ, ПЕТРЪ МАКСИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Гороховецк. у., Верхне-Ландеховск. в., д. Вислецъ, 40 л.; — Костром. О. С. (въ 6 р.), 2 ч. 1647 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 11 Іюня 905. | 900 92762 1647 У. | 96 9992 300 У. | 99 26912 300 У. | 94 18797 169 М. | 98 29495 300 У.
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