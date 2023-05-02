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Култышева Федосья Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Култышева
Имя
Федосья
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
06 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
7573. КУЛТЫШЕВА ФЕДОСЬЯ ИВАНОВНА, 26 л., Ирбитск. у., Фоминск. в., д. Шмаковой. Н. С.2 уч. Ирбитск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 6 июня 923.

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