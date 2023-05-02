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Чистехин Михаил Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чистехин
Имя
Михаил
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8044. ЧИСТЕХИН, МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 16 л., Гр. Серпуховск. у., Пущенск. в., д. Николо-Березина; - Н. С. Замоскворецк. р-на Серпуховск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. условно.

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