Дьяченко Семен Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дьяченко
- Имя
- Семен
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46619. ДЬЯЧЕНКО, СЕМЕНЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. изъ сс.-посел. Тарск. у., Бергамакск. в., д. Гуровой, 40 л., рд. Таганрог. окр., Александровск. в., въ пос. Китавахъ; — Омск. С. П. (въ 4 р.), 1 ч. 1655 У., арест. отд. 8 м., за примѣнен. Выс. маниф. 904 г. Исп. 16 Марта 905. 902 30822 169 М. | 89 93347 170 М. | 97 85643 1655 У.
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