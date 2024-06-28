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Дьяченко Семен Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дьяченко
Имя
Семен
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
16 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
Источник
Скан
Оригинальная запись
46619. ДЬЯЧЕНКО, СЕМЕНЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. изъ сс.-посел. Тарск. у., Бергамакск. в., д. Гуровой, 40 л., рд. Таганрог. окр., Александровск. в., въ пос. Китавахъ; — Омск. С. П. (въ 4 р.), 1 ч. 1655 У., арест. отд. 8 м., за примѣнен. Выс. маниф. 904 г. Исп. 16 Марта 905. 902 30822 169 М. | 89 93347 170 М. | 97 85643 1655 У.

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