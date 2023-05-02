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Сизин Арсений Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сизин
Имя
Арсений
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
14 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
28734. СИЗИН, АРСЕНИЙ СЕМЕНОВИЧ, 22 л. Гр. Череповецк. у., Боровск. в., д. Капчино; — Н. С. 4 уч. г. Вологды. Кража, лиш. св. 1½ г., зач. 2 м. в 6 д. пр. з. Исп. 14 марта 920.

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