Сизин Арсений Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сизин
- Имя
- Арсений
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 14 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28734. СИЗИН, АРСЕНИЙ СЕМЕНОВИЧ, 22 л. Гр. Череповецк. у., Боровск. в., д. Капчино; — Н. С. 4 уч. г. Вологды. Кража, лиш. св. 1½ г., зач. 2 м. в 6 д. пр. з. Исп. 14 марта 920.
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