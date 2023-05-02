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Шаранова Дарья Карловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шаранова
Имя
Дарья
Отчество
Карловна
Дата исполнения приговора
26 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 358
Источник
Скан
Оригинальная запись
11901. ШАРАНОВА, ДАРЬЯ КАРЛОВНА, 33 л. Гр. Дмитровск. у., Озерецк. в., с. Сарецкой; — П. С. Замоскворецк р. г. Москвы. Тунеядство, пр. р. 2 г. Исп. 26 авг. 920.

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