Гросман Моисей Лейбов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гросман
- Имя
- Моисей
- Отчество
- Лейбов
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46307. ГРОСМАНЪ, МОИСЕЙ ЛЕЙБОВЪ. Мщ. г. Люблина, 19 л., рд. въ г. Одессѣ; — Днѣпров. У. С., 2 п. 174 М., тюр. 1 м. Исп. 19 Мая 905.
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