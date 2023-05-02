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Гросман Моисей Лейбов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гросман
Имя
Моисей
Отчество
Лейбов
Дата исполнения приговора
19 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
46307. ГРОСМАНЪ, МОИСЕЙ ЛЕЙБОВЪ. Мщ. г. Люблина, 19 л., рд. въ г. Одессѣ; — Днѣпров. У. С., 2 п. 174 М., тюр. 1 м. Исп. 19 Мая 905.

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