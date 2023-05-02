Кокот Франц Казимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кокот
- Имя
- Франц
- Отчество
- Казимиров
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 153
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83347. КОКОТЪ, ФРАНЦЪ КАЗИМИровъ, 48 л. К. Пинчов. у., гм. Загосць, д. Воля; — Кѣлецк. О. С., 3 Мая 911, 1 ч. 1655 и 3 п. 1663 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 6 Іюня 911. | 909 147394 169 М., но слож. съ наказ. по при г., напеч. въ 909 г. № 116060. | 908 60253 169 М. | 900 64473 174 М.
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