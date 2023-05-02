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Елистратов Николай Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Елистратов
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
18 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
4370. ЕЛИСТРАТОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 25 Л., Сернгуховск. у., Пригородной в., с. Бутырлина. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. ст. 180а, 202, лиш. св. 1½ г. Исп. 18 авг. 923.

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