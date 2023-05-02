Елистратов Николай Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Елистратов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 18 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4370. ЕЛИСТРАТОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 25 Л., Сернгуховск. у., Пригородной в., с. Бутырлина. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. ст. 180а, 202, лиш. св. 1½ г. Исп. 18 авг. 923.
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