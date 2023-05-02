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Буквин Петр Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буквин
Имя
Петр
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
37927. БУКВИНЪ, ПЕТРЪ ЯКОВЛЕВЪ. Мщ. г. Рязани, 44 л., рд. въ с. Починахъ, Высокинск. в., Шацк. у.; — М. С. 7 уч. Саратов. Город. окр. (во 2 р.), 169 М., тюр. 4 м. Исп. 10 Нояб. 904. | 901 938 169 М.

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