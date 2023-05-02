Искаков Хусаин Фазилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Искаков
- Имя
- Хусаин
- Отчество
- Фазилов
- Дата исполнения приговора
- 24 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 31917. ИСКАКОВЪ, ХУСАИНЪ ФАЗИЛОВЪ. К. Нижнеудин. у., Тулуновск. в., с. Перфиловскаго, 25 л., рд. Хвалын. у., Горюшинск. в., въ д. Новомъ-Кулатѣ; — Иркутск. С. П., 121, 124, 1630 и 1652 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 24 Янв. 905.
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